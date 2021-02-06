Нацбанк за неделю купил на межбанке $90 миллионов

С 1 по 5 февраля 2021 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $90 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Фото: espreso.tv

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Как покупал валюту регулятор

$20 млн Нацбанк приобрел по принципу выбора наилучшей цены

$70 млн — по единому курсу.

НБУ в этот период не совершал операций по продаже валюты.

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Сколько купили валюты с начала года

В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $20 млн и продал столько же.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $130 млн.

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Источник: МинФин