Мошенническая схема онлайн-инвестиций. В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан (видео)

В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Фото: cyberpolice.gov.ua

8

Что известно

Трое организаторов в столице образовали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения деятельности фигуранты наняли на работу около 50 работников.

Однако взятых на себя обязательств компания не выполняла. После получения инвестированных денег работники блокировали пользователей-вкладчиков.

Читайте также: Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран (видео)

По предварительным подсчетам, таким образом фигуранты обманули более 500 человек.

В офисе компании работники полиции провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны и «черновые» записи, обзор которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.

Читайте также: Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов

Источник: МинФин