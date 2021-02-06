Курс валют на вечер 5 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка только доллар потерял свои позиции: на покупке — на 6 копеек, на продаже — на 5 копеек. Евро устремился вверх: на покупке — на 7 копеек, на продаже — на 9 копеек.

Фото: realnz.ru

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Валюта Открытие 5 февраля Закрытие 5 февраля Изменения доллар 27,78/27,79 27,72/27,74 6/5 евро 33,24/33,25 33,31/33,34 7/9 рубль 0,3701/0,3704 0,3713/0,3720 0,0012/0,0016

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7800−27,7950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,2415−33,2594 грн/евро, торги по рублю — 0,3701−0,3704 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,75−27,95 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,45 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75−28,80 гривны, евро — 33,00−35,00 гривны.

Источник: МинФин