Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тысяч

5 февраля курс Ethereum на криптобирже Binance впервые поднимался до $1,748 тыс. За прошедшие сутки крупнейший по капитализации альткоин подорожал на 10%, с начала года — на 139%. Об этом пишет РБК.

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Последняя волна роста стоимости актива началась в начале января: 1 января ETH стоил $714, а уже 3-го января преодолел психологически важную отметку $1 тыс.

Почему дорожает альткоин

Альткоин дорожает в преддверии запуска фьючерсов на него на Чикагской товарной бирже CME.

Новый инструмент начнет торговаться в понедельник, 8 февраля. По мнению аналитиков банка JPMorgan, это может привести к резкому снижению котировок актива — так же, как это было после появления контрактов на биткоин в 2017 году.

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Тогда стоимость первой криптовалюты после установления прошлого исторического максимума в $20 тыс. перешла в стадию длительного снижения.

На котировки эфириума могла положительно повлиять новость о сотрудничестве фонда Ethereum Foundation с популярным форумом Reddit. Инициатива направлена на продвижение в масштабировании и разработке технологий, которые необходимы для запуска крупных децентрализованных приложений.

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Как изменился курс за год

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.

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Источник: МинФин