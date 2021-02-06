Более 70% вкладчиков банка Аркада уже получили гарантированное возмещение — всего 184 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил уже более 184 млн грн вкладчикам неплатежеспособного банка Аркада. Это составляет 71,1% общей суммы выплат гарантированного возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс. грн и полностью гарантированы государством. Такую информацию сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: kp.ua

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Что запланировано

Почти 90% вкладчиков банка получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Удовлетворение требований кредиторов Фонд будет осуществлять за счет средств, полученных от управления и продажи активов банка.

Весной 2021 года Фонд планирует выставить на продажу 34 земельных участка, принадлежащих банку и расположенных в пригороде Киева — в городах Буча и Бровары, а также поселке Михайловка-Рубежовка.

Аукционы по продаже этих активов начнутся в марте и будут проходить на электронной площадке «Prozorro.Продажи» по открытой и прозрачной процедуре. Каждый желающий сможет принять участие в торгах и приобрести выставленное на продажу имущество. Победителем аукциона станет тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Даты торгов и подробная информация об активах будут дополнительно размещены на сайте Фонда.

Что происходит с головным офисом

Основными активами банка является здание главного офиса Аркады и земельный участок под ним в центре столицы — на ул. Ольгинской, 3-А, которые были выведены из банка накануне признания его неплатежеспособным.

Фонд продолжает борьбу в судах за эти активы, оценочная стоимость которых составляет более 770 млн грн, то есть почти 60% стоимости всех активов банка. Полное и своевременное удовлетворение требований кредиторов напрямую будет зависеть от успеха борьбы Фонда в судах и возвращение основных активов в собственность банка.

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Где можно получить возмещение

Вкладчики банка Аркада могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, присоединившихся к автоматизированной системы выплат: Кредобанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Идея Банк, банк «Пивденный», Приватбанк, Универсал Банк и Ощадбанк.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Напомним

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка Аркада по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации.

С 29 сентября 2020 года Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от срока их действия.

Фонд продолжает процедуру ликвидации банка Аркада, которая была начата 25 сентября 2020 года и которая продлится до 24 сентября 2023 года включительно.

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения Национального банка Украины от 25 августа 2020 года.

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Источник: МинФин