Верховный Суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка и отменил постановление Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 01.09.2020. Об этом 27 января 2021 года были внесены сведения в Единый государственный реестр судебных решений, пишет finbalance.com.ua.

Фото: delo.ua

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Суть жалобы

Постановлением Хозяйственного суда от 10.03.2020 по требованию ООО «Крым Дивелопмент» в рамках обеспечения иска был наложен арест на акции Проминвестбанка, его движимое и недвижимое имущество, имущественные права, счета в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн). Кроме того, банку запретили осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Общество «Крым Дивелопмент» связывают с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний «приватовцев», которые на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Ход событий

История взыскания акций Проминвестбанка началась в мае 2018 года. Гаагский суд постановил, что Россия должна возместить нескольким украинским компаниям убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.

Иск подали экс-председатель Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Проминвестбанка или Приватбанком, в т. ч. ЗАО «Фортуна».

В сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка во исполнение решения международного арбитража о взыскании с РФ компенсаций за украинские активы в Крыму.

После этого Государственная исполнительная служба выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.

Торги по продаже Проминвестбанка должны были пройти 11 февраля 2020 года на бирже ПФТС. Стартовая цена лота была снижена вдвое по сравнению с ценой на первом аукционе — до 266,05 млн грн. Предыдущие два аукциона не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Однако в тот же день Окружной админсуд Киева запретил продажу 99,7% акций Проминвестбанка.

2 марта Стокгольмский арбитраж снова запретил продажу акций Проминвестбанка — украинской «дочки» российского ВЕБ.РФ.

Вместе с тем, биржа ПФТС сообщила, что 04.03.2020 все же состоялся аукцион, на котором в рамках исполнительного производства были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО «ФК «Фортифай», которое оплатило оговоренную сумму. Позже среди владельцев этой компании появились люди из окружения Коломойского.

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В октябре — ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Сергея Тигипко на приобретение ФК «Фортифай». В планах Тигипко, о которых он публично заявлял, был перевод рабочих активов Проминвестбанка в ТАСкомбанк.

Нацбанк сообщил, что получил от Сергея Тигипко пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка.

Что известно о владельцах ПИБа и их исках

В данных НБУ на 01.01.21 владельцем 99,77% акций Проминвестбанка значится российская госкорпорация ВЭБ. РФ (Внешэкономбанк).

В сентябре прошлого года шестой апелляционный админсуд не удовлетворил апелляционную жалобу ВЭБ. РФ на решение Окружного админсуда г. Киева от 23.06.2020. Суд отказал ВЭБ. РФ в удовлетворении иска о признании противоправными действия Государственной исполнительной службы Минюста Украины о передаче на реализацию 99,77% акций Проминвестбанка и обязательства ответчика воздержаться от действий, направленных на реализацию этого имущества.

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14 января 2021 года Верховный Суд в очередной раз отказался удовлетворить жалобу ВЭБ. РФ на постановление Киевского апелляционного суда от 07.09.2020. Этим постановлением было отказано в удовлетворении заявления о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма от 28.08.19. Данным решением Украина как государство в лице Минюста должна была остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ.

Однако Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, отметив, что принятие обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Гаагского арбитражного суда от 02.05.18, которым был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Коломойским и его партнерами.

Что известно о состоянии Проминвестбанка

Проминвестбанк зафиксировал по результатам 2020 года убыток в размере 451,5 млн грн.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.01.21 составляет 26,72% (требование НБУ — не менее 10%). Вместе с тем ПИБ нарушил целый ряд нормативов центробанка.

В третьем квартале 2020 года Проминвестбанк списал неработающие кредиты на сумму 13,85 млрд грн.

По размеру общих активов банк по состоянию на 01.12.2020 занимает восьмое место среди 20 банков, принадлежащих иностранным банковским группам.

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Источник: МинФин