Верховный Суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка и отменил постановление Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 01.09.2020. Об этом 27 января 2021 года были внесены сведения в Единый государственный реестр судебных решений, пишет finbalance.com.ua.
Фото: delo.ua
2
Суть жалобы
Постановлением Хозяйственного суда от 10.03.2020 по требованию ООО «Крым Дивелопмент» в рамках обеспечения иска был наложен арест на акции Проминвестбанка, его движимое и недвижимое имущество, имущественные права, счета в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн). Кроме того, банку запретили осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Общество «Крым Дивелопмент» связывают с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний «приватовцев», которые на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.
Ход событий
История взыскания акций Проминвестбанка началась в мае 2018 года. Гаагский суд постановил, что Россия должна возместить нескольким украинским компаниям убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.
Иск подали экс-председатель Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Проминвестбанка или Приватбанком, в т. ч. ЗАО «Фортуна».
В сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка во исполнение решения международного арбитража о взыскании с РФ компенсаций за украинские активы в Крыму.
После этого Государственная исполнительная служба выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.
Торги по продаже Проминвестбанка должны были пройти 11 февраля 2020 года на бирже ПФТС. Стартовая цена лота была снижена вдвое по сравнению с ценой на первом аукционе — до 266,05 млн грн. Предыдущие два аукциона не состоялись из-за отсутствия покупателей.
Однако в тот же день Окружной админсуд Киева запретил продажу 99,7% акций Проминвестбанка.
2 марта Стокгольмский арбитраж снова запретил продажу акций Проминвестбанка — украинской «дочки» российского ВЕБ.РФ.
Вместе с тем, биржа ПФТС сообщила, что 04.03.2020 все же состоялся аукцион, на котором в рамках исполнительного производства были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО «ФК «Фортифай», которое оплатило оговоренную сумму. Позже среди владельцев этой компании появились люди из окружения Коломойского.
Читайте также: НБУ разрешил Тигипко купить финкомпанию Фортифай, владельца Проминвестбанка
В октябре — ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Сергея Тигипко на приобретение ФК «Фортифай». В планах Тигипко, о которых он публично заявлял, был перевод рабочих активов Проминвестбанка в ТАСкомбанк.
Нацбанк сообщил, что получил от Сергея Тигипко пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка.
Что известно о владельцах ПИБа и их исках
В данных НБУ на 01.01.21 владельцем 99,77% акций Проминвестбанка значится российская госкорпорация ВЭБ. РФ (Внешэкономбанк).
В сентябре прошлого года шестой апелляционный админсуд не удовлетворил апелляционную жалобу ВЭБ. РФ на решение Окружного админсуда г. Киева от 23.06.2020. Суд отказал ВЭБ. РФ в удовлетворении иска о признании противоправными действия Государственной исполнительной службы Минюста Украины о передаче на реализацию 99,77% акций Проминвестбанка и обязательства ответчика воздержаться от действий, направленных на реализацию этого имущества.
Читайте также: Ощадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в Крыму
14 января 2021 года Верховный Суд в очередной раз отказался удовлетворить жалобу ВЭБ. РФ на постановление Киевского апелляционного суда от 07.09.2020. Этим постановлением было отказано в удовлетворении заявления о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма от 28.08.19. Данным решением Украина как государство в лице Минюста должна была остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка, которые были зарегистрированы на ВЭБ.РФ.
Однако Верховный Суд согласился с выводом Киевского апелляционного суда, отметив, что принятие обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Гаагского арбитражного суда от 02.05.18, которым был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Коломойским и его партнерами.
Что известно о состоянии Проминвестбанка
- Проминвестбанк зафиксировал по результатам 2020 года убыток в размере 451,5 млн грн.
- Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.01.21 составляет 26,72% (требование НБУ — не менее 10%). Вместе с тем ПИБ нарушил целый ряд нормативов центробанка.
- В третьем квартале 2020 года Проминвестбанк списал неработающие кредиты на сумму 13,85 млрд грн.
- По размеру общих активов банк по состоянию на 01.12.2020 занимает восьмое место среди 20 банков, принадлежащих иностранным банковским группам.
Читайте также: Банки, которые по итогам 11 месяцев 2020 получили убыток
Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»
Источник: МинФин