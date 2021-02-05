В январе рекордное количество финучреждений стремились изменить свой статус. Количество участников рынка уменьшилось на 59

В январе в Национальный банк поступило 552 запроса от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 440. Количество запросов кредитных союзов составило 41 и страховщиков — 71. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Фото: finpost.com.ua

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Лицензирование и регистрация

По состоянию на 31 января Национальным банком принято решение о:

согласовании приобретения существенного участия в банках [1];

согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [18] и увеличение существенного участия [1];

согласовании руководителей банков [11];

выдаче лицензий финансовым компаниям [2];

аннулировании всех лицензий кредитных союзов [1], ломбардов [4], финансовых компаний [9] по инициативе заявителя;

аннулировании части имеющихся лицензий финансовых компаний [45] по инициативе заявителя;

включении в ГРФУ финансовых компаний [2];

исключении из ГРФУ кредитных союзов [4], ломбардов [1], финансовых компаний [5], из реестра лизингодателей [3] по инициативе заявителя;

регистрации правил добровольного страхования в новой редакции или изменений к ним [1];

прекращении признания небанковских финансовых групп [1].

Кроме того, Нацбанк принял решение об отказах в:

согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [8];

согласовании руководителей банков [2];

выдаче лицензий финансовым компаниям [3];

включении в ГРФУ [1].

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Оставили рынок

В январе по собственной инициативе оставили рынок и были исключены из списков:

четыре кредитных союза;

один ломбард;

три лизинговые компании;

пять финансовых компаний.

Также из Государственного реестра финансовых учреждений (ГРФУ) были изъяты записи о 47 финансовых компаниях-управителях, которые имеют лицензии на деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью.

Новые участники рынка

В то же время были зарегистрированы одна новая финансовая компания и выданы новые лицензии:

лизинговой компании — на предоставление услуг по финансовому лизингу;

финансовой компании — три лицензии.

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Структура рынка

По состоянию на 31 января 2021 года в Украине действуют 73 банка и 2006 участников рынка небанковских финансовых услуг.

В январе Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мисто Банк».

Количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2065 до 2006.

Сейчас небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 301 ломбарда (было 302), 318 кредитных союзов (было 322), 143 лизинговых компаний (было 146), 969 финансовых компаний (было 1020), 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работают 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

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Источник: МинФин