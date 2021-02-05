СБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Об этом сообщает СБУ на официальном сайте.

Фото: ssu.gov.ua

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Что известно

По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев.

Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали по 50% номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 000 поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

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Каким будет наказание

Сейчас решается вопрос о сообщении пятерым задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: МинФин