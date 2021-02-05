СБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков
Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Об этом сообщает СБУ на официальном сайте.
Фото: ssu.gov.ua
0
Что известно
По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев.
Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали по 50% номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.
Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 000 поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.
Читайте также: Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран (видео)
Каким будет наказание
Сейчас решается вопрос о сообщении пятерым задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Читайте также: Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале
Источник: МинФин