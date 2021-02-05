Финансы

С 6 февраля для всех небанковских финучреждений найдутся меры воздействия — НБУ

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Национальный банк определил с 6 февраля порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в частности о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: rbc.ua

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В начале февраля регулятор принял два новых документа — Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг (постановление Правления НБУ № 12 от 01.02.21) и Положение об особенностях мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации (постановление Правления НБУ № 13 от 02.02.21).

Оба постановления вступают в силу с 6 февраля т. г. Отдельные нормы постановления № 12 отсрочены до 1 марта 2021 года.

Чем обусловлена потребность в таких мерах

«Национальный банк как регулятор должен адекватно и своевременно реагировать на нарушения со стороны игроков небанковского финрынка. Ведь только так можно обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей и кредиторов банков. Принятые документы, определяющие порядок применения мер воздействия, являются важной составляющей современной и эффективной модели регулирования небанковского финрынка», — отметила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич.

Отныне Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.

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Будет ли ко всем одинаковый подход

Ко всем небанковским финансовым учреждениям могут быть приняты такие меры воздействия:

  • требование устранить нарушения;
  • требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения;
  • штраф;
  • временное приостановление или аннулирование лицензии;
  • исключение компании из реестра;
  • заключение письменного соглашения.

Национальный банк будет применять пропорциональный подход к мерам воздействия.

К высокорисковым сегментам рынка, которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также такие меры воздействия:

  • утверждение плана восстановления;
  • отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.

Эти меры позволят финучреждениям стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами.

Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.

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Каким образом будут определяться риски

Во время надзора Национальный банк не только будет устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. В случае установления Национальным банком признаков рискованности регулятор имеет право отозвать лицензию у финучреждения.

Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рисковой деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг.

Для финкомпаний-гарантов предусмотрен дополнительный признак рисковой деятельности — заключение новых договоров гарантий в то время, как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы.

Для кредитных союзов предусмотрены три дополнительных признака рисковой деятельности:

  • досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств;
  • недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
  • искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

    • Для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:

  • систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;
  • получение активов, не относящихся к приемлемых активам, если такое получение приводит к уменьшению их размера. И если такие активы принимаются в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала — до размера меньше 120% от нормативного объема активов;
  • два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;
  • недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
  • искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

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    Источник: МинФин

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