НБУ повысил е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 200 тысяч евро

Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц по переводу средств за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине – до 200 000 евро.

Фото: rbc.ua

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Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц по переводу средств за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине — до 200 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Среди таких операций:

осуществление инвестиций за границу

размещение средств на собственных иностранных счетах;

перевод средств по договору страхования жизни;

предоставление займа нерезидентам.

Влияние на валютный рынок

«По оценкам Нацбанка, данное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физические лица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований. В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке», — отметил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

Указанные изменения утверждены постановлением и вступают в силу с 5 февраля 2021 года.

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Напомним

С 7 февраля 2019 года Нацбанк ввел е-лимит на отдельные валютные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов — юридических лиц, открытые в Украине, в размере 50 тыс. евро.

С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Что такое е-лимит

7 февраля 2019 года вступил в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». В рамках валютной либерализации НБУ отменил индивидуальные валютные лицензии и заменил их системой электронных лимитов.

Такая система позволяет инвестировать за границу теперь до 200 тысяч евро в год.

Чтобы стать инвестором, важно документально подтвердить источник происхождения средств. Это можно сделать с помощью декларации о доходах, в том числе для ФОП.

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Источник: МинФин