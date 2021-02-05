НБУ отказал Тигипко в покупке Проминвестбанка

Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованной покупке более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. По данным пресс-службы НБУ, такое решение 5 февраля 2021 года одобрил комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Фото: delo.ua

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Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка.

Напомним

В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания «Фортифай», среди учредителей которой позже оказались люди Коломойского.

Впоследствии бизнесмен и банкир Сергей Тигипко решил купить «Фортифай». В октябре он подал документы на согласование этой покупки в Нацбанк.

27 января Верховный Суд удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил арест его акций, недвижимости и счетов в других банках. Об этом «Минфин» писал подробно.

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Что известно о действиях Тигипко на рынке

Сегодня Сергей Тигипко является контроллером ТАСкомбанка и Универсал Банка, на базе которого действует monobank. Кроме того, Тигипко является собственником ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.

Сергий Тигипко активно скупает банковские активы, в частности ВиЭс Банк у российского Сбербанка, портфели обанкротившихся банков, таких как Диамантбанк.

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Источник: МинФин