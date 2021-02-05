Финансы
Курс валют на вечер 4 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
Межбанк закрылся значительным падением и доллара, и евро. Доллар потерял на покупке и продаже по 9 копеек, евро — по 18 копеек тоже на обеих операциях.
Фото: tsn.ua
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Валюта
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Открытие 4 февраля
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Закрытие 4 февраля
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Изменения
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доллар
|27,93/27,95
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27,84/27,86
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9/9
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евро
|33,53/33,55
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33,35/33,37
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18/18
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рубль
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0,3689/0,3693
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0,3682/0,3685
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0,0007/0,0008
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9300−27,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5355−33,5595 грн/евро, торги по рублю — 0,3689−0,3693 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,72 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,05 гривны, евро — 33,15−33,70 гривны.
Источник: МинФин