Финансы

Курс валют на вечер 4 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Межбанк закрылся значительным падением и доллара, и евро. Доллар потерял на покупке и продаже по 9 копеек, евро — по 18 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: tsn.ua

0

Валюта

Открытие 4 февраля

Закрытие 4 февраля

Изменения

доллар

 27,93/27,95

27,84/27,86

9/9

евро

 33,53/33,55

33,35/33,37

18/18

рубль

0,3689/0,3693

0,3682/0,3685

0,0007/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9300−27,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5355−33,5595 грн/евро, торги по рублю — 0,3689−0,3693 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,72 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,05 гривны, евро — 33,15−33,70 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Разблокировка большой приватизации повысит эффективность управления – Устенко

1 час ago

Мамин рецепт: способ вернуть обоняние после COVID-19 взорвал TikTok

2 часа ago

Непобедимых не оставалось: ХК “Каролина” нанес “Далласу” первое поражение в НХЛ

3 часа ago

SpaceX запустила еще 60 мини-спутников Starlink

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button