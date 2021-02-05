Курс валют на вечер 4 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

Межбанк закрылся значительным падением и доллара, и евро. Доллар потерял на покупке и продаже по 9 копеек, евро — по 18 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: tsn.ua

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Валюта Открытие 4 февраля Закрытие 4 февраля Изменения доллар 27,93/27,95 27,84/27,86 9/9 евро 33,53/33,55 33,35/33,37 18/18 рубль 0,3689/0,3693 0,3682/0,3685 0,0007/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9300−27,9500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,5355−33,5595 грн/евро, торги по рублю — 0,3689−0,3693 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,72 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,05 гривны, евро — 33,15−33,70 гривны.

Источник: МинФин