Главное за неделю: эксклюзивные интервью, фондовое безумие Америки, новая рубрика и лучший отзыв

Где открыть счет для ФОП: выбираем банк с выгодным тарифным планом

Малый и средний бизнес продолжает оставаться привлекательным сегментом для банков. Но если раньше банки в борьбе за клиента шли на максимальное снижение тарифов, то сегодня тенденция поменялась до наоборот. Бесплатных сервисов или услуг за символическую плату становится все меньше.

Первое интервью нового главы Ощадбанка

3 февраля исполнилось ровно три месяца, как Сергей Наумов вступил в должность председателя правления Ощадбанка. Все это время новый глава постепенно входил в курс дел и мало общался с прессой. Свое первое эксклюзивное интервью он дал «Минфину».

Кто присмотрит за фондовым рынком после Хромаева

Срок пребывания Тимура Хромаева в должности главы Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам закончился. Уже определены главные претенденты на главу комиссии. «Минфин» узнал, какими должны стать первые шаги преемника Хромаева.

Элла Либанова: Минимальную зарплату нужно повысить вдвое, но через год

Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь миллионов людей и мировых экономик не меньше, чем мировые войны и экономические депрессии. О том, как локдаун повлиял на потребительские настроения украинцев, будет ли новая волна трудовой миграции и как это скажется на отечественной экономике, «Минфину» рассказала директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова.

50% портфеля — «недвига», 40% — займы, остальное — «развлечения»

«Минфин» запускает новую рубрику об инвестиционных историях реальных людей. Андрей Т. рассказал, почему считает самой удачной инвестицию, где все сделал неправильно, и почему не стоит увлекаться диверсификацией портфеля.

Максимальная доходность гривневых депозитов снова снизилась

Банки продолжают «резать» доходность вкладов. Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала с 11,5% до 11,25% годовых. Как изменились ставки в банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Кто заработал больше всего на ралли GameStop

За прошлую неделю GameStop взлетел на 400%, хотя индексы широкого рынка резко падали несколько раз. До небес поднялась стоимость акций и некоторых других аутсайдеров. Главной движущей силой революции на фондовом рынке стали частные инвесторы, которые пошли против воротил Уолл-стрит. Но действительно ли именно частники оказались главными бенефициарами фондового безумия?

Лучший отзыв января: как клиент проехал 260 км и посетил три города, чтобы стать клиентом цифрового банка

Редакция «Минфина» определила автора лучшего отзыва месяца. В январе им стал пользователь под ником igortarmishov, который получит приз — 3 тыс. грн.

Источник: МинФин