Украина и Дания изменили правила избежания двойного налогообложения

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Фото: mof.gov.ua

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Подписанный во вторник, 2 февраля, протокол вносит изменения в Конвенцию с целью приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР.

Суть изменений

В протоколе об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, в частности, предусматривается:

обновление перечня налогов, на которые распространяется действие Конвенции;

отмена нулевой ставки налогообложения роялти в стране, в которой они возникают (ставка налогообложения повышена до 5%);

расширение возможностей для налоговых органов Украины и Дании осуществлять обмен налоговой информацией и оказывать помощь во взыскании налогов;

дополнение Конвенции статьей «Право на получение выгод», что ограничивает возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью любой операции является получение таких льгот.

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Напомним

В прошлом году Украина и Испания подписали ряд документов, среди которых Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений.

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Источник: МинФин