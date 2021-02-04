В январе 2021 года товарооборот Украины сократился на $140 миллионов

Товарооборот в январе 2021 года составил $81,4 млрд, что на $140 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2020 года — $8,28 млрд). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Государственной таможенной службы.

Фото: ru.depositphotos.com

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Сальдо между экспортом и импортом отрицательное — $284 млн.

Импорт

В январе 2021 года в Украине импортировали товаров на $4,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на $87 млн, или 2%.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $654 млн, Россия- $358 млн и Германия — $299 млн.

Среди импортируемых товаров больше завозили такие категории:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — на $1 млрд;

электрические машины, оборудование и их части — $421 млн;

реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства — $396 млн

Экспорт

Экспортировали из Украины товаров на $3,9 млрд. Уменьшение объемов экспорта составило $227 млн, или 5%.

Экспортировали больше всего в Китай — на $515 млн, Польшу — на $296 млн, Турцию — $293 млн.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

черные металлы — на $746 млн;

зерновые — на $562 млн;

руды — на $517 млн

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Напомним

Импорт товаров в Украину в 2020 году составил $54,2 млрд, что на 10,3%, или $6,2 млрд, меньше по сравнению с 2019 годом.

Экспорт украинских товаров составил $49,2 млрд, то есть уменьшился на 1,7%, или на $0,85 млрд.

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Источник: МинФин