Топ-5 банков, которые любят фрилансеры (инфографика)

За год первая пятерка банков у фрилансеров не изменилась, поменялись лишь пропорции среди лидеров. Фаворит по-прежнему Приватбанк — его выбирают 72% исполнителей. Об этом говорится в данных сервиса фриланса и удаленной работы Freelancehunt.

Фото: 24tv.ua

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Пятерка лидеров

На первом месте Приватбанк — его выбирают 72% исполнителей. Годом ранее этот показатель был на 10% больше, а в 2016-м банком пользовалось более 95% фрилансеров.

На втором месте расположился monobank с долей в 22%. Картами банка в 2017-м пользовались 1,3% исполнителей, а спустя два года эта цифра выросла в 10 раз.

В пятерке лидеров также Ощадбанк, Альфа-Банк и Райффайзенбанк с незначительной разницей в долях — около 0,5%. За год позиции этих банков практически не изменились.

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Рейтинг популярности заказчиков

В рейтинге популярности заказчиков первые два места также отведены Приватбанку и mоnobank, доля которых с 2019-го остается прежней — 68% и 22% соответственно.

Дальше следует Райффайзенбанк, который за год поднялся с пятого на третье место. Укрсиббанк и Альфа-Банк, находящиеся в первой пятерке ранее, в 2020-м уступили места ОТР и Ощадбанку. Их доля — менее 1%.

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Источник: МинФин