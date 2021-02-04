Рада приняла новый закон о финансовом лизинге

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1111 о финансовом лизинге.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект№ 1111 о финансовом лизинге.

«За» законопроект проголосовали 279 народных депутатов.

Что предлагает закон

Закон определяет, что финансовый лизинг — это вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором на срок и за плату передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга:

• имущество, принадлежащее лизингодателю на правах собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем,

• имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями.

Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.

Объекты финансового лизинга

Закон также определяет объекты финансового лизинга. Таким объектом может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и соответствует критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.

При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Законом прописан единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм. Установлены четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.

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На что повлияет закон

Принятый закон позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования и другой техники и недвижимости.

Напомним

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла этот законопроект за основу в первом чтении.

Источник: МинФин