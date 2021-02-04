Рада приняла новый закон о финансовом лизинге
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1111 о финансовом лизинге.
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект№ 1111 о финансовом лизинге.
«За» законопроект проголосовали 279 народных депутатов.
Что предлагает закон
Закон определяет, что финансовый лизинг — это вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором на срок и за плату передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга:
• имущество, принадлежащее лизингодателю на правах собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем,
• имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями.
Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.
Объекты финансового лизинга
Закон также определяет объекты финансового лизинга. Таким объектом может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и соответствует критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.
При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества».
Законом прописан единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм. Установлены четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.
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На что повлияет закон
Принятый закон позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования и другой техники и недвижимости.
Напомним
4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла этот законопроект за основу в первом чтении.
Источник: МинФин