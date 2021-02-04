Прогноз курса на февраль 2021: будет ли обвал доллара и евро (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев даст прогноз курсов доллара и евро на февраль и расскажет о факторах, которые будут влиять на курс. Также, по запросам наших зрителей, обсудим горячую тему: ипотека под 7%.

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Главные вопросы

1) Правительство планирует запустить новую программу дешевой ипотеки. Государство будет компенсировать часть банковской ставки, чтобы украинцы могли оформить ипотечный кредит под 7% годовых. Какие сложности могут возникнуть у заемщиков?

2) Когда завершится работа миссии МВФ и каких ожидать результатов?

3) В феврале Украина должна выплатить по внешнему долгу $865 млн, это более чем в 2 раза больше, чем в январе. Повлияет ли это на курс гривны и могут ли эти выплаты создать проблему для правительства?

4) Прогноз курсов валют на февраль 2021.

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Источник: МинФин