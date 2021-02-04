Принятие закона о финансовом лизинге расширит сферы использования лизинга — Сологуб
Принятие Закона о финансовом лизинге позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования и другой техники и недвижимости. Так приветствовал принятие долгожданного закона Национальный банк Украины.
Фото: iqdecision.com
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«Произошло событие, которое лизинговая отрасль ожидала много лет, ведь предыдущая редакция закона о финансовом лизинге действовала с 2004 года. С тех пор в этой сфере накопилось немало проблем, которые нужно решить на законодательном уровне. Закон позволит урегулировать эти изменения и ввести ряд нововведений, которые согласуют его с другими законодательными актами. Новый закон создаст новые возможности для лизинговых компаний, стимулируя развитие этого рынка», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
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Что обеспечит новый закон
Закон гармонизирует и обобщает определение финансового лизинга, которые применяются в различных актах законодательства, чем усиливает правовую определенность в вопросе регулирования финансового лизинга.
Среди нововведений закона можно выделить:
- ужесточение требований по защите прав потребителей услуг финансового лизинга;
- предоставление четкого определения договора финансового лизинга;
- регулирование порядка приобретения лизингополучателем права собственности на предмет лизинга в конце срока лизинга.
Также документ устанавливает порядок прекращения договора финансового лизинга в случае значительной просрочки лизинговых платежей. Это обеспечит защиту прав и интересов добросовестных сторон договора.
Закон также устраняет разногласия относительно формы, в которой должен быть заключен договор финансового лизинга и согласованы требования закона с требованиями законодательства о финансовом мониторинге.
Кроме того, закон определяет возможность передачи предмета лизинга в субаренду и регулирует правила осуществления такой передачи.
Напомним
- Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.
- По состоянию на 31.12.2020 на финансовом рынке работают 146 лизинговых компаний.
Источник: МинФин