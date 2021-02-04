Принятие закона о финансовом лизинге расширит сферы использования лизинга — Сологуб

Принятие Закона о финансовом лизинге позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования и другой техники и недвижимости. Так приветствовал принятие долгожданного закона Национальный банк Украины.

Фото: iqdecision.com

0

«Произошло событие, которое лизинговая отрасль ожидала много лет, ведь предыдущая редакция закона о финансовом лизинге действовала с 2004 года. С тех пор в этой сфере накопилось немало проблем, которые нужно решить на законодательном уровне. Закон позволит урегулировать эти изменения и ввести ряд нововведений, которые согласуют его с другими законодательными актами. Новый закон создаст новые возможности для лизинговых компаний, стимулируя развитие этого рынка», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Читайте также: Рада приняла новый закон о финансовом лизинге

Что обеспечит новый закон

Закон гармонизирует и обобщает определение финансового лизинга, которые применяются в различных актах законодательства, чем усиливает правовую определенность в вопросе регулирования финансового лизинга.

Среди нововведений закона можно выделить:

ужесточение требований по защите прав потребителей услуг финансового лизинга;

предоставление четкого определения договора финансового лизинга;

регулирование порядка приобретения лизингополучателем права собственности на предмет лизинга в конце срока лизинга.

Также документ устанавливает порядок прекращения договора финансового лизинга в случае значительной просрочки лизинговых платежей. Это обеспечит защиту прав и интересов добросовестных сторон договора.

Закон также устраняет разногласия относительно формы, в которой должен быть заключен договор финансового лизинга и согласованы требования закона с требованиями законодательства о финансовом мониторинге.

Кроме того, закон определяет возможность передачи предмета лизинга в субаренду и регулирует правила осуществления такой передачи.

Напомним

Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.

По состоянию на 31.12.2020 на финансовом рынке работают 146 лизинговых компаний.

Источник: МинФин