Курс валют на вечер 3 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар и евро пошли вниз: доллар потерял по 9 копеек на покупке и продаже, евро — по 14 копеек также на обеих операциях.

Фото: unn.com.ua

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Валюта Открытие 3 февраля Закрытие 3 февраля Изменения доллар 28,03/28,05 27,94/27,96 9/9 евро 33,74/33,76 33,60/33,62 14/14 рубль 0,3680/0,3683 0,3680/0,3685 0/0,0002

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0350−28,0550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7429−33,7669 грн/евро, торги по рублю — 0,3680−0,3683 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,14 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,90−28,90 гривны, евро — 33,50−35,20 гривны.

Источник: МинФин