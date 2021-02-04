Финансы
Курс валют на вечер 3 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро пошли вниз: доллар потерял по 9 копеек на покупке и продаже, евро — по 14 копеек также на обеих операциях.
Фото: unn.com.ua
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Валюта
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Открытие 3 февраля
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Закрытие 3 февраля
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Изменения
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доллар
|28,03/28,05
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27,94/27,96
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9/9
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евро
|33,74/33,76
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33,60/33,62
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14/14
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рубль
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0,3680/0,3683
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0,3680/0,3685
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0/0,0002
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0350−28,0550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7429−33,7669 грн/евро, торги по рублю — 0,3680−0,3683 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,14 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,90−28,90 гривны, евро — 33,50−35,20 гривны.
Источник: МинФин