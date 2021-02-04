Госавиаслужба разделила украинский авиарынок

Государственная авиационная служба Украины 28 января на заседании комиссии по эксплуатации воздушных линий разделила маршруты между отечественными авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: tolknews.ru

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Как разграничили авиамаршруты

Международные авиалинии Украины (МАУ)

Не ограничены права на маршруты Киев — Стамбул (Турция) — Киев и Киев — Баку (Азербайджан) — Киев.

Ограничен до 7 рейсов в неделю маршрут Киев — Мюнхен (Германия) — Киев.

SkyUp

Предоставлены права на эксплуатацию пяти воздушных линий:

разрешено открыть рейсы из Киева в —

Эйндховен (Нидерланды) — два раза в неделю;

Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд, Джидду (оба — Саудовская Аравия) и Мюнхен (Германия) — все по три раза в неделю;

разрешено увеличить частоту рейсов с трех до семи в неделю по маршруту Киев — Берлин (Германия).

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Кому отказали

Госавиаслужба отказала:

авиакомпании «Азур Эйр Украина» в выполнении рейсов по маршрутам из Киева в Стамбул и Бодрум (оба — Турция);

авиакомпании SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линий Киев -Брюссель (Бельгия) и Одесса — Баку (Азербайджан).

Ранее

4 января Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию 11 новых воздушных линий.

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Источник: МинФин