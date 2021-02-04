Главное за четверг: эксклюзив от Ощадбанка, первая кухня инвестора и украинские «киберумельцы»

Первое интервью нового главы Ощадбанка

3 февраля исполнилось ровно три месяца, как Сергей Наумов вступил в должность председателя правления Ощадбанка. Все это время новый глава постепенно входил в курс дел и мало общался с прессой. Свое первое эксклюзивное интервью он дал «Минфину».

Рада приняла новый закон о финансовом лизинге

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1111 о финансовом лизинге.

50% портфеля — «недвига», 40% — займы, остальное — «развлечения»

«Минфин» запускает новую рубрику об инвестиционных историях реальных людей. Андрей Т. рассказал, почему считает самой удачной инвестицию, где все сделал неправильно, и почему не стоит увлекаться диверсификацией портфеля.

НБУ повысил е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 200 тысяч евро

Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц по переводу средств за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине — до 200 000 евро.

Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран (видео)

Киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов.

Источник: МинФин