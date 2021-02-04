Доллар пробил психологический порог в 28 гривен: что происходит с валютой

Среда на валютном рынке прошла даже позитивнее для нацвалюты, чем предполагал «Минфин» в своем утреннем прогнозе. Мы говорили о пороге в 28 гривен, но доллар просел даже ниже — с утренних 28,035/28,055 до 27,945/27,96 гривен к концу сессии.

Фото: infomagaz.xyz

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Предложение превышало спрос практически весь день, а Нацбанк решил не вмешиваться в ситуацию на межбанке. Он так и не вышел с интервенцией по выкупу излишка доллара на торгах. При превышении спроса и отсутствии «универсального покупателя» в лице НБУ — продавцам уже к 11 часам пришлось смириться с проседанием котировок ниже 28 гривен и затем лишь «бороться» с уровнем проседания курса. Делали они это по-разному. Кто-то просто периодически снимал свои заявки, но затем опять выходил на рынок, а кто-то решил обойтись сегодня без гривны от продажи валюты и вообще так и не продал валюту, а сразу перенес свои операции на завтра.

Банки-спекулянты воспользовались ситуацией и подкупили себе валюту на позицию в надежде на кратковременность проседания курса на межбанке.

Снова подешевел и евро. С утренних 33,74/33,77 гривен до 33,61/33,62 к концу сессии. Причина все та же — изменения по паре евро/доллар в сочетании с проседанием курса доллара относительно гривны приводят к автоматическому пересчету курса евро и относительно гривны. Но сегодня к этому еще добавилось и реальное превышение предложения над спросом по евровалюте на рынке, что также внесло свою лепту в падение курса евро относительно нацвалюты.

Ход торгов:

С первых минут сессии предложение превышало спрос и с утренних 28,035/28,055 гривен за доллар уже к 11:00 курс просел до 27,995/28,01 гривен, к 12:00 — до 27,98/27,995 гривен, а к обеду — до 27,975/27,99.

Напрасно продавцы ждали Нацбанк в надежде на выкуп излишка валюты на торгах. НБУ на рынок не вышел, чем окончательно похоронил все их надежды на поддержку курса доллара.

В итоге, смирившиеся продавцы пошли и дальше на попятную, и к 16:00 доллар подешевел до 27,945/27,96 гривен, чем сессия среды и завершилась.

Главные события 3 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,035/28,055 просел до 27,945/27,96 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок опять не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0099 гривен, а официальный на 4 февраля 2021 года установлен на отметке 27,995 гривен за доллар.

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Источник: МинФин