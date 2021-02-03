Три компании по собственной инициативе исключены из реестра финучреждений

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три компании на основании поданных ими заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: mind.ua

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 29 января 2021 года.

Кто ушел с рынка

Финансовая компания «Гарант-Фактор» имела одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Лицензия аннулирована на заседании 29 января 2021 года.

Финансовая компания «Алиот» имела четыре лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы на заседании Комитета 30 декабря 2020 года.

Финансовая компания «Кванта» имела четыре лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы на заседании Комитета 4 декабря 2020 года.

Активы этих трех финансовых компаний составляли 57 млн грн, или 0,03% от общего объема рынка, по состоянию на 1 октября 2020 года.

Структура небанковского финансового рынка

Количество участников небанковского рынка уменьшилось в 2020 году с 2071 до 2065.

По состоянию на 1 января 2021 года небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) (было 191) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 ломбардов, 322 кредитных союзов, 146 лизинговых компаний, 1020 (было 1025) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

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Источник: МинФин