Три компании по собственной инициативе исключены из реестра финучреждений
Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три компании на основании поданных ими заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фото: mind.ua
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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 29 января 2021 года.
Кто ушел с рынка
Активы этих трех финансовых компаний составляли 57 млн грн, или 0,03% от общего объема рынка, по состоянию на 1 октября 2020 года.
Структура небанковского финансового рынка
Количество участников небанковского рынка уменьшилось в 2020 году с 2071 до 2065.
По состоянию на 1 января 2021 года небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) (было 191) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 ломбардов, 322 кредитных союзов, 146 лизинговых компаний, 1020 (было 1025) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.
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Источник: МинФин