Шмыгаль: Украина вернется к адаптивному карантину

Ситуация с распространением коронавирусной болезни covid-19 в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил 3 февраля на заседании правительства.

Фото: rbc.ua

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«Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение», — сказал Шмыгаль.

В то же время он попросил Министерство здравоохранения «активно объяснить» изменения, чтобы внести ясность относительно критериев определения «цвета» регионов.

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О результатах январского локдауна

«В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация относительно распространения коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости», — заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 людей с диагнозом или подозрением на covid-19.

Напомним

В марте-апреле 2020 году в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили«карантин выходного дня» на три уикенда (с 14 до 30 ноября), а в январе 2021 — усиленный карантин на 17 дней (с 8 до 24 января включительно).

Адаптивный карантин — означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

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Источник: МинФин