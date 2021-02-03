Появилась декларация кандидата на пост главы НКЦБФР. Кто он и сколько зарабатывает

На сайте Единого государственного реестра деклараций размещена декларация кандидата на должность председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. «Минфин» выяснил ключевые сведения о нем и проанализировал данные декларации.

Руслан Магомедов, фото: epravda.com.ua

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Что известно о Руслане Магомедове

Руслан Магомедов входил в список из пяти кандидатов, которых Профессиональная ассоциация участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) рекомендовала для назначения в состав НКЦБФР и на должность председателя Комиссии.

С 2006 года Магомедов руководил департаментом интернет-трейдинга в компании «Проспект инвестментс».

В 2010 году перешел на такую же должность в Astrum Capital. В 2011 году возглавил эту компанию.

В 2016 году он претендовал на должность главы Национального депозитария, но проиграл конкурс.

Далее в течение трех лет работал старшим проектным менеджером в проекте «Развитие и консолидация инфраструктуры рынка капиталов» Европейского банка реконструкции и развития.

В апреле прошлого года был назначен внештатным советником председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Что известно об имуществе Магомедова

В собственности Руслана Магомедова квартира в Киеве площадью 41 кв. м, а также в совместной собственности еще одна квартира в столице площадью 126,5 кв. м.

Также ему принадлежат три земельных участка, каждый площадью по 580 кв. м в Бориспольском районе Киевской области.

В его собственности находится один автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска.

Основной доход Магомедову в прошлом году обеспечила предпринимательская деятельность, которая принесла 80,8 тыс. грн., еще 5 тыс. — доход от отчуждения ценных бумаг и 1,3 тыс. грн — кешбек.

Согласно декларации, кандидат на пост главы НКЦБФР имеет депозит в Приватбанке на 243 грн.

Основные свои сбережения он держит в виде наличных: 1,7 млн грн, $212,7 тыс. и 87,3 тыс. евро.

Из ценных бумаг у него только 6 акций Украинской биржи стоимостью по 1 тыс. грн.

Почему меняется председатель НКЦБФР

Как сообщал «Минфин», 30 января 2021 года истекает шестилетний срок пребывания Тимура Хромаева на посту главы НКЦБФР. Указ о его назначении подписал Петр Порошенко в январе 2015 года.

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Также завершается срок пребывания на должностях членов Комиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко, Дмитрия Тарабакина.

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Источник: МинФин