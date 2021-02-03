Финансы

Курс валют на вечер 2 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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Закрытие межбанка зафиксировало падение обеих валют. Доллар потерял 10 копеек на покупке и 11 копеек на продаже. Евро — почти вдвое больше: «похудел» на 24 копейки на покупке и на 25 копеек на продаже.

Фото: minfin.com.ua

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Валюта

Открытие 2 февраля

Закрытие 2 февраля

Изменения

доллар

 28,13/28,16

28,03/28,05

10/11

евро

 33,95/33,98

33,71/33,73

24/25

рубль

0,3701/0,3707

0,3696/0,3700

0,0005/0,0007

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1300−28,1600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9529−33,9863 грн/евро, торги по рублю — 0,3701−0,3707 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,15 гривны. Евро покупают по 33,65 гривны, продают по 34,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,95−28,15 гривны, евро — 33,65−33,95 гривны.

Источник: МинФин

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