Главное за среду: «свежий» обзор депозитов, снова налоговые проверки и лучший отзыв месяца
Максимальная доходность гривневых депозитов снова снизилась
Банки продолжают «резать» доходность вкладов. Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала с 11,5% до 11,25% годовых. Как изменились ставки в банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».
Бизнесу стоит подготовиться. Кабмин частично отменил мораторий на налоговые проверки
Кабинет Министров утвердил постановление, которым сокращены сроки действия ограничений в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок. Об этом сообщает Министерство финансов.
Fitch подтвердило рейтинг 4 украинских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских банков, в том числе с иностранным капиталом.
Закон: Земля автоматически будет переходить покупателю объекта недвижимости
2 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости».
Английский суд: Экс-владельцы заплатят миллион фунтов стерлингов Приватбанк
Английский суд обязал бывших владельцев и других ответчиков выплатить государственному Приватбанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов.
Лучший отзыв января: как клиент проехал 260 км и посетил три города, чтобы стать клиентом цифрового банка
Редакция «Минфина» определила автора лучшего отзыва месяца. В январе им стал пользователь под ником igortarmishov, который получит приз — 3 тыс. грн.
Источник: МинФин