Главное за среду: «свежий» обзор депозитов, снова налоговые проверки и лучший отзыв месяца

Максимальная доходность гривневых депозитов снова снизилась

Банки продолжают «резать» доходность вкладов. Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала с 11,5% до 11,25% годовых. Как изменились ставки в банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Бизнесу стоит подготовиться. Кабмин частично отменил мораторий на налоговые проверки

Кабинет Министров утвердил постановление, которым сокращены сроки действия ограничений в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок. Об этом сообщает Министерство финансов.

Fitch подтвердило рейтинг 4 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских банков, в том числе с иностранным капиталом.

Закон: Земля автоматически будет переходить покупателю объекта недвижимости

2 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости».

Английский суд: Экс-владельцы заплатят миллион фунтов стерлингов Приватбанк

Английский суд обязал бывших владельцев и других ответчиков выплатить государственному Приватбанку дополнительно 1 млн фунтов стерлингов.

Лучший отзыв января: как клиент проехал 260 км и посетил три города, чтобы стать клиентом цифрового банка

Редакция «Минфина» определила автора лучшего отзыва месяца. В январе им стал пользователь под ником igortarmishov, который получит приз — 3 тыс. грн.

Источник: МинФин