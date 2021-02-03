Бизнесу стоит подготовиться. Кабмин частично отменил мораторий на налоговые проверки

Кабинет Министров утвердил постановление, которым сокращены сроки действия ограничений в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Фото: epravda.com.ua

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Что отменил Кабмин

Непосредственно решением правительства предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности:

временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти;

документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость для проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

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В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц предпринимателей остается неизменным.

Ранее «Минфин» писал, что Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год.

Кого будет проверять налоговая

Все запланированные рейды ГНС можно разделить на следующие группы:

проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов: 462 проверки крупного, среднего и малого бизнеса: 3598

проверки финансовых учреждений: 209

проверки ФОПов: 1664.

Причина проверки

Основные причины, по которым налоговая может посетить бизнес с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков.

Источник: МинФин