Украина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиарда

Дефицит торговли товарами сократился более чем в 2 раза, а профицит торговли услугами вырос более чем в 2 раза. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Фото: dia.dp.gov.ua

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Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2020 год сведен с дефицитом $1,677 млрд против дефицита в $12,5 млрд годом ранее.

Дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился более чем в 2 раза — с $14,26 млрд до $6,31 млрд.

Также НБУ сообщает, что профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 2 раза — с $1,75 млрд до $4,64 млрд.

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Экспорт

Экспорт товаров за год уменьшился на 2% по сравнению с ростом на 6,3% в 2019 году и составил $45,2 млрд. Основным фактором сокращения стало уменьшение экспорта цветных металлов на 12,1% (в 2019 году — 12,3%).

Больше всего уменьшился экспорт в страны ЕС — на $1,9 млрд, или 10,9%. Доля стран ЕС в общем экспорте уменьшилась и составила 33,8% (в 2019 году 37,1%).

Также сократился экспорт в страны Африки и России — на $929 млн, или 18,7% и на $436 млн, или 16,5% соответственно.

В то же время увеличился экспорт в страны Азии — на $3,1 млрд, или 20,3%, а их доля в общем экспорте выросла до 40,5% (в 2019 году 33,0%).

Импорт

Импорт товаров уменьшился на 14,7% проттив 77% в 2019 году. Его объемы составляли $51,5 млрд. Основная причина сокращение импорта — падение энергетического импорта в 1,7 раза по савнению с 7,3% в 2019 году.

Более всего уменьшился импорт из России — на $2,4 млрд, или в 1,6 раза. Удельный вес России в общем импорте снизился до 8,4% (с 11,3% в 2019 году).

Импорт из стран ЕС сократился на $1,6 млрд, или 7.0%, из стран Азии — на $859 млн, или 5.6%.

В то же время доля стран ЕС в общем импорте увеличилась до 41,2% с 37,8% в 2019 году, также как удельный вес стран Азии — до 27,9% с 25,2% в 2019 году.

Ранее

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в $3,633 млрд, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом $12,117 млрд, что на 7% больше показателя годом ранее.

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Источник: МинФин