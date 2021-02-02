Социальная инженерия и интернет: мошенники обогатились на 271 миллион

В 2020 году мошенники похитили с платежных карт украинцев более 271 млн грн. Схемы аферистов процветают в основном благодаря интернету и социальной инженерии, то есть психологическому воздействию на жертву. Об этом сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

фото: paymentsspectrum.com

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На чем зарабатывают мошенники

В прошлом году наибольшие потери украинцам принесла социальная инженерия. На доверии граждан аферисты заработали 252 млн грн. Для сравнения: потери в интернете составили 19,4 млн грн.

Средняя сумма мошеннической операции в результате психологического воздействия на жертву — 2400 грн, благодаря схемам в интернете — только 198 грн.

Наиболее опасной в 2020 году оказалась социальная инженерия с перевыпуском sim-карты жертвы, когда злоумышленник овладевал ее финансовым номером. В таком случае потери в среднем составляли 12 500 грн.

Также в прошлом году зафиксировали 98 случаев скимминга (клонирование банковской карты) и 58 физических атак на банкоматы.

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Кто в зоне риска

По данным ЕМА, в 70% случаев жертвами манипуляций аферистов, то есть социальной инженерии, становятся мужчины, и только в 30% — женщины.

Что касается возраста, то в зоне риска в основном молодые люди: 36% пострадавших — это лица 21−30 лет, 27% жертв было 31−40 лет, еще 22% — украинцы в возрасте 14−20 лет.

Только в течение 2020 года эксперты ЕМА внесли в черный межбанковский список 1936 телефонов мошенников.

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Статистика Нацбанка

Как писал «Минфин», средняя сумма мошеннической операции в банкомате, по итогам прошлого года, составила 3646 грн, в интернете — 1622 грн, в торговой сети — 1984 грн.

Наибольшая сумма и количество мошеннических операций было в интернете — 51% от общего объема, или 96,8 млн грн (59,7 тыс. случаев).

В январе-июне 2020 года количество незаконных операций с платежными картами выросло на 36,9% — до 47,5 тыс., а объем таких операций в денежном выражении — на 19%, до 86,4 млн грн.

По словам сотрудника департамента платежных систем и инноваций НБУ Владислава Дикого, убытки с использованием платежных карт получили 32 банка.

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Источник: МинФин