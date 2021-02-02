Шевченко: Украина выпустит евробонды на $2,4 миллиарда
Правительство планирует в течение года разместить на внешнем рынке еврооблигации на сумму около $ 2400000000.
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Правительство планирует в течение года разместить на внешнем рынке еврооблигации на сумму около $2,4 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью Reuters.
Центробанк также ожидает, что иностранные инвесторы в этом году принесут около $1 млрд благодаря покупке гособлигаций.
«На международных рынках появился новый оптимизм… Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет Украину», — отметил Шевченко.
Он также отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства.
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Предыстория
18 декабря Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.
11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.
23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3−7,4%.
До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021—2022 годах.
Источник: МинФин