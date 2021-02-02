Нефть дорожает. Предложение может сократиться

За прошедшую неделю нефть Brent подорожала на 0,9%, WTI — подешевела на 0,1%. В январе цены выросли соответственно на 7,9% и 7,6%. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, пишет Укринформ со ссылкой на Investing.com.

Фото: biz.liga.net

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Почему дорожает нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 1 февраля составила $55,49 за баррель, что на 0,82% выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 29 января эти контракты подешевели на 0,1% — до $55,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на утро 1 февраля составила $52,50 за баррель, что на 0,57% выше уровня к закрытию предыдущих торгов. В пятницу, 29 января, фьючерсы снизились в цене на 0,3% — до $52,2 за баррель.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК + в 99%, сообщает агентство Bloomberg.

Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК + 2 февраля.

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Что ожидают нефтяные компании

В то же время компания Chevron Corp заявила о намерении дождаться стабилизации ситуации с пандемией covid-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне.

«Мы поставили на паузу свой план, поскольку миру не нужны были дополнительные баррели нефти, и мы не хотели тратить капитал на увеличение поставок на и без того переполненный рынок», — заявил главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер.

Однако, отметил он, в случае формирования соответствующих условий на рынке ресурсов и возможностей в компании достаточно. Соответствующие условия, подчеркнул Бребер, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже в начале 2022 года.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными, несмотря на вспышки covid-19, продолжающиеся по всему миру. Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по лунному календарю (12 февраля) привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

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Среднесрочные перспективы спроса на нефть являются благоприятными, однако краткосрочные риски, связанные с коронавирусом и недостаточно быстрой вакцинацией, сохраняются, отмечает аналитик компании Axi Стивен Иннес.

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Источник: МинФин