Нацбанк продал на аукционе памятных монет и сувенирной продукции почти на 800 тысяч

Национальный банк Украины реализовал всю продукцию, предлагаемую во время очередных электронных биржевых аукционов 28 января 2021 года, на сумму почти 800 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: zik.ua

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Что продавали

Участники аукционов (физические и юридические лица) приобрели:

все 20 наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида» на общую сумму более 560 тыс. грн;

все 20 сувенирных серебряных банкнот, воспроизводящих дизайн обновленной банкноты номиналом 200 грн образца 2019 года с портретом Леси Украинки (в футлярах), на общую сумму почти 229 тыс. грн.

14 января во время электронного биржевого аукциона по продаже наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида» в футляре Нацбанк реализовал всю предлагаемую продукцию на сумму более 626 тыс. грн.

Где продавали

Аукционы состоялись на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ». Их подробные результаты будут обнародованы на официальном сайте Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ» .

О проведении следующих аукционов Национальный банк и Универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ» заблаговременно сообщат на своих официальных сайтах.

Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Монеты новых выпусков можно приобрести online в специализированном интернет-магазине и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк .

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Источник: МинФин