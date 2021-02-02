На ОВГЗ-аукционе сегодня Минфин привлек 5,3 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 2 февраля привлекло в бюджет 5,3 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: finpost.com.ua

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Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте с различными сроками обращения — 3 месяца, 1 год, 2 года и 3 года.

Как были размещены бумаги

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,3 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

2 млрд грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;

2,1 млрд грн — под 11,88% с погашением 19.04.23;

898 млн грн — под 11,4% с погашением 22.02.22;

250 млн грн — под 9,29% с погашением 19.05.21.

Ранее в январе 2021 года

5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне.

12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.

19 января привлечено в бюджет 12,3 млрд грн.

26 января Минфин разместил ОВГЗ на 7,55 грн.

Доля банков в структуре держателей ОВГЗ на 01.02.21 составила 51,3% (-0,4 п. п. в неделю), юридических и физических лиц — 7,0% (без изменений за неделю), нерезидентов — 9,0% (0,4 п. п. за неделю).

По мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, увеличение объемов ОВГЗ в собственности нерезидентов отражает общемировой тренд.

В 2020 году

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).

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Источник: МинФин