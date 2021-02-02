На ОВГЗ-аукционе сегодня Минфин привлек 5,3 миллиарда
Министерство финансов на аукционах 2 февраля привлекло в бюджет 5,3 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
Фото: finpost.com.ua
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Что предлагалось
Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте с различными сроками обращения — 3 месяца, 1 год, 2 года и 3 года.
Как были размещены бумаги
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 5,3 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:
- 2 млрд грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;
- 2,1 млрд грн — под 11,88% с погашением 19.04.23;
- 898 млн грн — под 11,4% с погашением 22.02.22;
- 250 млн грн — под 9,29% с погашением 19.05.21.
Ранее в январе 2021 года
- 5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне.
- 12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.
- 19 января привлечено в бюджет 12,3 млрд грн.
- 26 января Минфин разместил ОВГЗ на 7,55 грн.
Доля банков в структуре держателей ОВГЗ на 01.02.21 составила 51,3% (-0,4 п. п. в неделю), юридических и физических лиц — 7,0% (без изменений за неделю), нерезидентов — 9,0% (0,4 п. п. за неделю).
По мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, увеличение объемов ОВГЗ в собственности нерезидентов отражает общемировой тренд.
В 2020 году
По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).
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Источник: МинФин