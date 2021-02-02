Курс валют на вечер 01 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро стремительно упали вниз: доллар потерял по 11 копеек на покупке и продаже, евро — 24 копейке на покупке и 23 копейки на продаже.
Фото: finclub.net
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Валюта
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Открытие 01 февраля
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Закрытие 01 февраля
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Изменения
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доллар
|28,12/28,14
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28,01/28,03
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11/11
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евро
|34,10/34,12
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33,86/33,89
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24/23
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рубль
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0,3723/0,3727
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0,3681/0,3686
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0,0042/0,0041
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1200−28,1400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1011−34,1225 грн/евро, торги по рублю — 0,3723−0,3727 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,00−28,20 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,95−29,20 гривны, евро — 33,80−35,50 гривны.
Источник: МинФин