Главное за вторник: мир после пандемии, инвестиции в медь и никель и налоги ФОПов

Элла Либанова: Минимальную зарплату нужно повысить вдвое, но через го

Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь миллионов людей и мировых экономик не меньше, чем мировые войны и экономические депрессии. О том, как локдаун повлиял на потребительские настроения украинцев, будет ли новая волна трудовой миграции и как это скажется на отечественной экономике, «Минфину» рассказала директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова.

Шевченко: Украина выпустит евробонды на $2,4 миллиарда

Правительство планирует в течение года разместить на внешнем рынке еврооблигации на сумму около $2,4 млрд.

Вложились в медь и никель и ушли в «минус» на 2% за неделю

Правительства ключевых стран прогнозируют, что после обвала экономики в прошлом году она начнет восстанавливаться и может полностью отыграть падение. Эта ситуация будет стимулировать рост цен на сырье и, в частности, металлы.

Появилась декларация кандидата на пост главы НКЦБФР. Кто он и сколько зарабатывает

На сайте Единого государственного реестра деклараций размещена декларация кандидата на должность председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. «Минфин» выяснил ключевые сведения о нем и проанализировал данные декларации.

ЕСВ и единый налог-2021: как платить ФОПам (видео)

К вашему вниманию новая рубрика #proНалоги, где «Минфин» будет рассказывать как правильно платить налоги, какие налоговые новации готовят для нас власти, как правильно вернуть деньги или платить меньше налогов, не нарушая закон.

Источник: МинФин