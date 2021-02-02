39 пузырей: Zoom, Datadog и другие переоцененные компании по версии Goldman Sachs

Крупнейшая инвестиционная компания Goldman Saсhs составила список из 39 компаний с высокими мультипликаторами стоимости бизнеса к его выручке, которые могут оказаться раздутыми «пузырями». В списке оказались Zoom, Unity и Slack, отмечает Forbes.

Фото: molbuk.ua

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Компании-«пузыри»

Среди компаний, которые напоминают «пузыри» оказались SPAC-компании, то есть те, которые создаются специально для выхода на IPO с целью дальнейшего «слияния» с непубличной компанией, желающей выйти на биржу.

Другой пример — рост акций убыточных компаний и малоликвидных бумаг стоимостью ниже $5, однако они не сильно беспокоят инвесторов из-за своей низкой капитализации.

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Другое дело — быстрорастущие акции компаний с мультипликатором EV/sales (показывающим сколько годовых выручек стоит компания) выше 20. Объемы торгов акциями таких компания в последние годы резко выросли: если еще в 2019 году на них приходилось 2% объема торгов на американском рынке, то уже в 2020 — 10%, а в последний месяц — 23%. Рыночная капитализация этого сегмента составляет 9% от всего американского фондового рынка.

Goldman Saсhs собрали в список компании с рыночной капитализацией выше $10 млрд, выручкой по итогам четвертого квартала 2020 года выше $50 млн и мультипликатором EV/sales выше 20. Среди них есть Zoom, у которого мультипликатор составляет 56; Unity Software с мультипликатором 57 и Slack Technologies с мультипликатором 29.

К слову, средний мультипликатор EV/sales компаний из индекса S&P 500 — 4.

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Источник: МинФин