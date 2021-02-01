Wizz Air предлагает новое страховое покрытие — covid-19

Венгерский лоукост Wizz Air объявил о намерениях предлагать своим пассажирам покрытие covid-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Фото: djerela.com.ua

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Данная услуга доступна на сайте авиакомпании, партнер — страховой поставщик Chubb.

Что известно о страховке от Wizz Air

Комплексная страховка путешествующих доступна для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чешской Республике, во Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Великобритании.

Распространяется страховка на следующие случаи:

круглосуточная экстренная медицинская помощь;

покрытие расходов в случае невыезда;

покрытие медицинских расходов за рубежом;

утерянный или украденный багаж;

покрытие расходов в случае опоздания на рейс;

смерть в результате несчастного случая.

Страховка от невыезда доступна для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Распространяется на следующие случаи:

страхование от невыезда;

покрытие расходов в случае вынужденного сокращения срока поездки.

Также страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания covid-19 и медицинские расходы во время поездки за границу, а также в случае отмены путешествие в связи с заражением вирусом covid-19 до отлета.

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Как приобрести

Эту услугу, а также страхование путешествия можно приобрести при бронировании рейса на веб-сайте Wizz Air или в мобильном приложении авиакомпании.

Стоимость страховки рассчитывается автоматически при бронировании и зависит от продолжительности поездки, но не действует в отношении поездок продолжительностью более 30 дней. На момент приобретения страховки пассажиру должно быть меньше 65 лет.

Страховка не предоставляется для поездок на Кубу или транзита через нее.

Справочно

Wizz Air — лоукост-авиаперевозчик с быстрым ростом в Европе. Флот авиакомпании состоит из 136 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «WIZZ».

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Источник: МинФин