Wizz Air предлагает новое страховое покрытие — covid-19
Венгерский лоукост Wizz Air объявил о намерениях предлагать своим пассажирам покрытие covid-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Фото: djerela.com.ua
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Данная услуга доступна на сайте авиакомпании, партнер — страховой поставщик Chubb.
Что известно о страховке от Wizz Air
Комплексная страховка путешествующих доступна для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чешской Республике, во Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Великобритании.
Распространяется страховка на следующие случаи:
- круглосуточная экстренная медицинская помощь;
- покрытие расходов в случае невыезда;
- покрытие медицинских расходов за рубежом;
- утерянный или украденный багаж;
- покрытие расходов в случае опоздания на рейс;
- смерть в результате несчастного случая.
Страховка от невыезда доступна для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.
Распространяется на следующие случаи:
- страхование от невыезда;
- покрытие расходов в случае вынужденного сокращения срока поездки.
Также страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания covid-19 и медицинские расходы во время поездки за границу, а также в случае отмены путешествие в связи с заражением вирусом covid-19 до отлета.
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Как приобрести
Эту услугу, а также страхование путешествия можно приобрести при бронировании рейса на веб-сайте Wizz Air или в мобильном приложении авиакомпании.
Стоимость страховки рассчитывается автоматически при бронировании и зависит от продолжительности поездки, но не действует в отношении поездок продолжительностью более 30 дней. На момент приобретения страховки пассажиру должно быть меньше 65 лет.
Страховка не предоставляется для поездок на Кубу или транзита через нее.
Справочно
Wizz Air — лоукост-авиаперевозчик с быстрым ростом в Европе. Флот авиакомпании состоит из 136 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «WIZZ».
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Источник: МинФин