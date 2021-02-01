Валюта в понедельник: гривна начинает и выигрывает

Февраль начался очень неплохо для нацвалюты. За понедельник доллар подешевел на межбанке почти на 11 копеек — с 28,12/28,14 до 28,01/28,035 гривен, а евро даже гораздо существеннее — при продаже сразу на 23 копейки с 34,10/34,12 до 33,86/33,89 гривен. По уже сложившейся традиции — доллар подешевел из-за сугубо внутренних украинских факторов, а евровалюта — за счет падения котировок евро относительно доллара на международном рынке и простого пересчета котировок пар евро/доллар и доллар/гривна.

Фото: zavarnik.biz

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На межбанке предложение превышало спрос. Кроме того, на еще не самом объемном рынке традиционно сказалось влияние первого дня нового отчетного периода. Продавцов оказалось явно больше и этим в полной мере воспользовались покупатели и спекулянты. Первые — не спешили заключать сделки, увидев, что время работает на них. А вторые — просто зарабатывали на тех, кому по разным причинам позарез нужно было именно сегодня проплатить свои операции в гривне. Нацбанк на рынок не выходил.

Ход торгов:

Уже с первых минут предложение превышало спрос, а «полусонное» состояние основной части крупных клиентов привело к тому, что доллар просел с утренних 28,12/28,14 до 28,07/28,09 к 11:00 и до 28,06/28,08 к 12:00.

После полудня на межбанк стали выходить основные игроки и падение доллара замедлилось — до 28,055/28,075 к обеду и сразу после него. В этот период прошла основная часть сделок.

К 14 часам все, кто хотел — купили валюту, а предложение еще присутствовало. Это привело к проседанию котировок до 28,04/28,06 к 15:00, а затем — и до 28,01/28,035 гривен к концу сессии. Основная часть сделок в последние два часа сессии уже носила сугубо спекулятивный характер.

Главные события 1 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,12/28,14 просел до 28,01/28,035 к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0622 гривен, а официальный на 2 февраля 2021 года установлен на отметке 28,0603 гривен за доллар.

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Источник: МинФин