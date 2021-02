Президент категорически отрицал возможность продажи «Мотор Сичи» иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании «Мотор Сич». Об этом он сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.

Фото: liga.net

«Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране», — резюмировал глава государства.

Что произошло

В январе 2021 года министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО «Мотор Сич». Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров: Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В том же месяце Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала грубые нарушения действующего законодательства при организации определенными акционерами и участниками рынка общего собрания ПАО «Мотор Сич», а также нарушение прав других акционеров этого общества.

Как сообщила пресс-служба НКЦБФР, «начат процесс правоприменения против участников рынка. Комиссия и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующий надзор за действиями акционеров и участников рынков капитала».

События 31 января

В этот день в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание ПАО «Мотор Сич», инициированное Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайских инвесторов и ООО МС-4 украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Однако с 8 часов утра здесь собралось несколько десятков сотрудников предприятия, которые говорили, что не получали никаких сообщений о проведении собрания акционеров. О мероприятии узнали из интернета. «У нас есть устав, в котором указано, что акционеры должны получить бумаги о проведении собрания за месяц. Собрание всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Более того, реестр акционеров закрыт, и как эти люди, не зная акционеров, могут проводить собрание?» — говорит акционер Виктория.

Для обеспечения порядка на место проведения собрания прибыло более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии. Впоследствии приехали представители СБУ и группа народных депутатов.

«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич», — сообщили в СБУ на официальном сайте. И уточнили, что в рамках начатого уголовного производства Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение.

По информации представителей «Мотор Сичи», собрание акционеров не состоялось.

Что предшествовало

Как писал «Минфин», 28 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзин и компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР). В СМИ этих лиц связывают с инвесторами компании «Мотор Сич».

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ — Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере $3,5 млрд. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию вошел и представитель АМКУ.

В ноябре прошлого года стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 млрд.

Источник: МинФин