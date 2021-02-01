Китайский инвестор «Мотор Сичи» отмечает, что действия Украины нивелировали все предыдущие договоренности
События вокруг общего собрания акционеров ОАО «Мотор Сич» вызвали предельно острую реакцию акционеров предприятия, планировавших 31 января провести это собрание.
Фото: defence-ua.com
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Skyrizon считает невозможным примирение
В официальном заявлении Skyrizon подчеркивается, что введение Украиной санкций против китайских акционеров «Мотор Сич» повлечет за собой огромные невосполнимые убытки.
«После вступления в силу санкций компания Skyrizon как акционер компании „Мотор Сич“ будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств. Также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией „Мотор Сич“, что повлечет за собой огромные невосполнимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений Соглашения между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорится в заявлении.
По словам Skyrizon, в указах Президента Украины не обозначены конкретные причины введения санкций. Поэтому есть основания полагать, что это умышленные действия Украины с целью недопущения реализации проекта международного сотрудничества. «У нас есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 года о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)», — говорится в сообщении.
«Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украина, касающихся замены концепций национальной безопасности, смешение правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности», — отметили представители Skyrizon.
Китайские инвесторы пообещали использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
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В DCH считают санкции непонятными
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-группы DCH.
«Государство Украина в лице соответствующих институтов власти приняло решение об ограничительных мерах — санкциях в отношении китайских инвесторов ПАО „Мотор Сич“. Со своей стороны, группа DCH перед тем, как принять участие в судьбе ПАО „Мотор Сич“, глубоко изучила ситуацию. Ведущие юридические компании по нашему поручению независимо друг от друга провели собственный аудит и предоставили свои экспертные заключения. И пришли к единому выводу — китайские инвесторы являются добросовестными покупателями и законными владельцами приобретенных ими акций ПАО „Мотор Сич“. Поэтому введение санкций стало для нас неожиданностью. Нам неизвестны мотивы такого решения — в тексте Указа Президента Украины они не описаны, понятно только, что инициатором является СБУ», — говорится в сообщении пресс-службы DCH.
При этом в бизнес-группе признают, что государство имеет право применять такого рода меры в отношении тех или иных юридических и физических лиц-резидентов других государств, не обнародовав оснований. «Однако нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 года, и целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно стать восстановление законных прав китайских акционеров „Мотор Сич“. Оценку юридических и других последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании в санкционный список Украины еще должны дать специалисты», — отметили в DCH.
«Все дальнейшие действия DCH будут осуществляться с учетом нашей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и исключительно в правовом поле», — резюмировали в бизнес-группе.
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Что предшествовало
Как писал «Минфин», 28 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзин и компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР). В СМИ этих лиц связывают с инвесторами компании «Мотор Сич».
- В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
- 6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.
- 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ — Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере $3,5 млрд. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию вошел и представитель АМКУ.
- В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 млрд.
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Пока готовилась новость
Стало известно, что президент Зеленский подписал еще один указ о санкциях против китайских инвесторов.
Согласно приложению 1 к решению СНБО, в список санкций попали Ду Тао (президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) и Чен Хойшен (генеральный представитель компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Украине). Санкции вводятся на три года. Среди ограничений — ограничение торговых операций, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции также вводятся против таких компаний: Twinstar Holdings SA (эта компания через суд потребовала от АМКУ разрешения на концентрацию акций «Мотор Сичи»), JET4U SRL (зарегистрирована в Молдове) и JET4U LDA (зарегистрирована в Португалии).
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Источник: МинФин