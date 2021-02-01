Главное за понедельник: фондовое безумие в США, «ковидная» инфляция и 5-уровневая пенсионная система

Кто заработал больше всего на ралли GameStop

За прошлую неделю GameStop взлетел на 400%, хотя индексы широкого рынка резко падали несколько раз. До небес поднялась стоимость акций и некоторых других аутсайдеров. Главной движущей силой революции на фондовом рынке стали частные инвесторы, которые пошли против воротил Уолл-стрит. Но действительно ли именно частники оказались главными бенефициарами фондового безумия?

Почему нерезиденты могут затормозить инфляцию в Украине

Подавляющее большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным. Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по уровню учетной ставки 20 января 2021 года.

Что значит «ковидная» инфляция для Украины

Украинцы во время пандемии стали меньше пользоваться транспортом и посещать рестораны. Зато активно стали обустраивать дома и использовать средства связи.

Бизнес существенно ухудшил оценки экономического состояния предприятий в январе — НБУ

Бизнес начал год с усиления пессимистических настроений относительно экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

Украине нужно внедрять пятиуровневую пенсионную систему — эксперт

Вопрос внедрения трехуровневой пенсионной системы, который в Украине обсуждается около 20 лет — вчерашний день. Еще с середины 2020-х Всемирный банк рекомендует внедрять пятиуровневую пенсионную систему, рассказал основатель и СЕО инвесткомпании Универ Тарас Козак в ходе Украинского пенсионного форума.

Источник: МинФин