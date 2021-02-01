Глава и члены Нацкомиссии по фондовому рынку продолжают выполнять свои обязанности

Глава и трое членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины продолжают исполнять свои обязанности до назначения новых руководителей, сообщили в пресс-службе регулятора.

Фото: finpost.com.ua

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Руководители Нацкомиссии были назначены на эти должности указом президента Петра Порошенко 30 января 2015 года сроком на шесть лет.

Разъяснение НКЦБФР

Как уже писал «Минфин», нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена — Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов — от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

«Они продолжают выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы или члена Комиссии согласно ст. 6 Закона о государственном регулировании рынка ценных бумаг», — отметили в Комиссии в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Назначение и увольнение должностных лиц руководящего состава НКЦБФР осуществляется указом президента Украины», — добавили в Комиссии.

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Справочно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет.

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Источник: МинФин