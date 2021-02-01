Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка сына Януковича
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО «Всеукраинский банк развития» в связи с завершением его ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фото: news.24tv.ua
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Что известно о завершении ликвидации
27 января представлены документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.
В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «ВБР» выплачено 35,1 млн грн.
Предыстория
Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» Национальный банк принял 21 декабря 2014.
С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.
«Всеукраинский банк развития» работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных банков.
Источник: МинФин