Бесплатный счет для бизнеса и 3 месяца без абонплаты — новая программа Приватбанка

В Приватбанке стартовала программа «Успешный бизнес». До середины февраля представители бизнеса и ФОПы могут бесплатно оформить счет в банке с 3-месячным льготным периодом. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

фото: epravda.com.ua

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Как воспользоваться предложением

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте «Успешного бизнеса» с 1 по 14 февраля. Льготные условия по счету будут действовать в Приватбанке до 30 апреля.

Открыть счет юридического лица в Приватбанке можно в любом отделении финучреждения. Обслуживать счет — только онлайн.

Предприниматели могут открыть счет на сайте Приватбанка. Для этого нужно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом Приватбанка как физлицо (например, иметь карточку или депозит). Подписать договор с банком можно с помощью SmartID в Приват24.

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Сколько в Привате бизнес-клиентов

Как сообщил руководитель дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев, в 2020 году Приватбанк привлек 238 тыс. новых бизнес-клиентов. Среди них — более 205 тыс. предпринимателей.

По данным исследования банковского рынка компании CBR, Приватбанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц. В течение 2020 года данные показатели увеличились на 3,9% и 2,8% соответственно.

Как писал «Минфин», Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

Подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте Приватбанка на странице: pb.ua/derggarant.

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Источник: МинФин