1 февраля: кто сегодня сформирует «погоду» по курсу и почему никому не будет скучно

В этот понедельник на валютных торгах «Минфин» не ждет значительных объемов операций клиентов. Но это не значит, что будет неинтересно и скучно.

Фото: pelliron.com

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Основной причиной малообъемности межбанка будет эффект «первого дня месяца». Компании подводят итоги января и окончательно определяются со стратегией работы на февраль. И поэтому, как правило — клиенты позднее выходят на рынок и с меньшими объемами сделок. Пока рынок «проснется» — пройдет несколько драгоценных часов сессии и это уменьшит общую статистику межбанка. «Минфин» прогнозирует на сегодня объем операций на торгах $150−180 млн при заключении до 420−530 сделок.

Почему будет интересно. Дело в том, что из-за такой специфики украинского валютного рынка в связи с эффектом «первого дня месяца» — межбанк становится полностью зависимым от действий отдельных крупных игроков и спекулянтов. Выход любого большого покупателя или продавца кардинально меняет соотношение спроса и предложения во время сессии, что на руку спекулянтам. Подстраиваясь под поведение крупных клиентов — они имеют шанс существенно «покачать» курс в течение дня и этим активно воспользуются при малейшей возможности.

Кроме того, не стоит забывать, что у экспортеров пока еще есть гривна от январских погашений НДС и они не будут готовы «задешево» продавать свою валютную выручку. А «дочки» иностранных компаний не станут особо тянуть с покупкой валюты под репатриацию дивидендов. Это означает, что при наличии спроса — предложение будет достаточно ограниченным и потенциально у спекулянтов и экспортеров есть возможность сыграть «на повышение».

Страховать гривну будут наступившая у компаний необходимость расчетов с персоналом за прошлый месяц, а также период арендных платежей и покупки сырья и материалов для ведения текущей хозяйственной деятельности у большинства клиентов. Так что экспортеры быстро потратят суммы возмещений НДС и постепенно станут более сговорчивыми по курсу при продаже своей валюты.

С учетом специфики первого рабочего дня месяца, а также скорости возврата бизнеса к обычному деловому ритму — от действий и задач крупных экспортеров и импортеров и будет зависеть курсовой тренд на межбанке в этот понедельник.

Котировки межбанка, по расчетам «Минфина», 1 февраля будут в пределах:доллар — коридор 28,05−28,25 грн, евро — коридор 33,95−34,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,00−28,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп., а в кассах банков — от 15 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,70−34,40 грн при спреде до 25−30 коп., а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,85−34,15 грн при спреде до 20−25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,90−28,05 грн и продажа 28,16−28,30 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,05−28,11 грн и продажа 28,14−28,19 грн.

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Источник: МинФин