Сразу три страны ЕС ограничили пересечение границы из-за распространения covid-19 — СМИ

Новые ограничительные меры во Франции, Германии и Чехии начали действовать с 30−31 января. Они стали ответом на стремительное распространение штаммов коронавируса в развивающихся странах.

Фото: dw.com

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Франция

Правительство страны запрещает въезд из-за пределов Европейского Союза, а также выезд туда из своей страны, заявил 29 января премьер-министр страны Жан Кастекс. Запрет вступает в силу с 31 января и не будет распространяться только на работников, живущих на приграничных территориях. В то же время во Францию можно будет въехать с территории ЕС, но только с отрицательным тестом на covid-19.

В самой Франции на фоне роста заболеваемости covid-19 также усилят противоэпидемические мероприятия: закроют магазины площадью более 20 тыс. кв. м, которые не торгуют товарами первой необходимости. Сами магазины с товарами первой необходимости, а также школы смогут работать максимум до 18:00.

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Германия

С 30 января по 17 февраля Германия запрещает въезд из пяти стран — Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Основание — распространение в указанных странах новых штаммов коронавируса. Запрет не коснется немцев, возвращающихся из этих стран, и иностранцев с видом на жительство в Германии.

С 31 января запрет на въезд распространится еще на две африканские страны — Лесото и Эсватини. В целом строгие ограничения на въезд в Германию действуют уже примерно по 40 стран, прежде всего тех, где распространены новые, более заразные штаммы коронавируса, отмечает DW. Для въезда из них на границе надо предъявить отрицательный тест на covid-19.

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Чехия

В стране с 30 января до 15 февраля закрывают границы вообще для всех иностранцев. Исключение делают только для тех, кто учится, работает или имеет вид на жительство в стране. Также въехать в Чехию можно будет для посещения ближайших родственников, получение медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Кратко

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирус обнаружили у более 3,2 млн человек, из них почти 76 тыс. умерли от осложнений.

В Германии на covid-19 переболели или болеют более 2,2 млн человек, боле 57,5 тыс. умерли.

В Чехии общее количество случаев коронавируса превысила 984 тыс., в то же время более 16,3 тыс. человек умерли от covid-19.

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Источник: МинФин