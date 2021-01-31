Сервису Robinhood пришлось срочно привлечь $1 миллиард. Причина — «приколы» пользователей Reddit

Американский сервис для торговли акциями Robinhood занял у банков несколько сотен миллионов долларов для обеспечения работы и расчета с клиентами. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: nytimes.com

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Срочная мера

Агентству стало известно, что среди кредиторов сервиса банки JPMorgan и Goldman Sachs. The New York Times уточняет, что речь идет о $500−600 млн от шести банков. Кроме того, компания попросила экстренное финансирование у инвесторов, в том числе Sequoia Capital и Ribbit Capital, рассказали пять различных источников издания, которые участвовали в переговорах.

Стоит отметить, что для компании с оценкой около $12 млрд это значительная сумма.

The New York Times добавляет, что инвесторы предоставят стартапу $1 млрд в обмен на капитал компании по дисконтированной стоимости, привязанной к цене акций Robinhood. Стартап планирует выйти на биржу в конце 2021 года, рассказали два источника, знакомые с планами.

Что произошло

Массовый сбой в работе Robinhood и других брокеров в январе текущего года был вызван большим наплывом частных инвесторов. Причиной тому стали пользователи Reddit, которые «ради прикола» решили скупить акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены.

В итоге, действия пользователей Reddit привели к повышению цен на акции других малоперспективных компаний, таких как Nokia, BlackBerry, AMC, GameStop и др. После всплеска искусственного интереса акции сети GameStop, например, выросли на 360%. Больше чем на 200% выросли акции AMC Entertainment и на максимуме стоили $20. Акции Nokia показали самый большой недельный прирост более чем за семь лет.

Резкое повышение цен на акции указанных компаний повлекло за собой потерю миллионов долларов инвестфирмами, которые ставили на падение акций.

Robinhood пришлось отключить покупку акций этих компаний, но тогда частные инвесторы подали коллективный иск против онлайн-брокера.

Reddit поддержал своих пользователей

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман заявил, что сообщество r/WallStreetBets «ни в коем случае не идеально, но хорошо вписывается в рамки политики сервиса», пишет Bloomberg.

Хаффман назвал влияние сообщества на акции GameStop «культурной войной Уолл-стрит против всех остальных». По его словам, любой, кто считает пользователей форума «идиотами», должен тратить больше времени на чтение дискуссий. «Это идиотское бахвальство скрывает то, что я считаю очаровательным умом», — заявил Хаффман.

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Влияние сообщества на акции GameStop показывает, что рынок должен адаптироваться к миру, где мелкие инвесторы получают часть власти, принадлежащей крупным финансовым компании, считает Алексис Оганян, сооснователь Reddit.

«Я думаю, что для многих это было заявлением, а не инвестицией», — сказал Оганян. По его словам, пользователи «голосуют долларами», чтобы отомстить или сделать заявление в отношении «крупных финансов».

Оганян считает, что отключение покупок акций GameStop на площадке Robinhood было «шокирующим», а критика Robinhood — «вполне оправданным возмущением».

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Источник: МинФин