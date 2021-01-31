Основной темой Давоса-2021 стал коронавирус — СМИ

29 января завершился ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Основной темой форума ожидаемо стала коронавирусная болезнь, а также жизнь во время и после ее преодоления.

Фото: liga.net

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В 2021 году саммиту, основанному известным немецким экономистом Клаусом Швабом, исполняется 50 лет. Однако из-за пандемии форум проходит в скромном дистанционном формате, а оффлайн-заседание планируется провести в мае в Сингапуре.

Covid-19 и послековид

Мировая политическая и экономическая элита обсуждала и противостояние пандемии, и особенно внимательно — жизнь после того, как коронавирус будет усмирен.

Одним из насущных вопросов, по прогнозам мировых лидеров, станет восстановление трансграничной мобильности. Пандемия спровоцировала глобальную изоляцию. Теперь, когда появились вакцины против коронавируса, международные путешествия могут восстановиться, но лишь при условии гарантий безопасности и соблюдения общих четких правил.

«В результате закрытия границ пострадала не только сфера туризма, но и цепи поставок важных товаров. Многие рабочие места в сфере авиаперелетов были утеряны, немало авиакомпаний понесли серьезные убытки», — подчеркнула представительница Всемирного экономического форума Лорен Аппинк, пишет Зеркало недели.

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«Восстановить полное доверие к туризму будет трудно даже после завершения пандемии коронавируса. У многих людей будут оставаться опасения», — отметил директор британской логистической компании Yoti Ltd Робин Томбс.

Обсуждали вакцинацию и паспорта вакцинации, которые предложили некоторые страны. Министр здравоохранения и социального обеспечения Индии Харш Вардан высказал мнение, что они могут углубить кризис социального неравенства, если их ввести непродуманно.

Экология

На форуме и в этом году появилась экоактивистка Грета Тунберг. Она записала видеообращение к лидерам мирового сообщества, в котором заявила, что «время для маленьких шагов в правильном направлении давно прошло. Если мы хотим, чтобы у нас был хотя бы небольшой шанс избежать худших последствий чрезвычайной ситуации в области климата и экологии, все должно измениться».

А вот президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что «экономика будущего должна определять приоритетность инноваций и человечности. Мы должны строить будущее вместе, а также бороться с проблемой климатических изменений совместными силами. Важно сохранить биоразнообразие, которое является ключевым для борьбы с экологическими угрозами».

Экономические проблемы

По мнению французского президента Эммануэля Макрона, экономика будущего не может развиваться без учета ценности человеческой жизни, а капиталистическая модель экономика уже изжила себя.

«Главным уроком пандемии стало то, что мы должны ценить и беречь жизни людей. Период пандемии стал периодом уязвимости человечества, но мы должны учитывать наш трудный опыт в будущем. Все, что происходит вокруг, активно меняет человеческое общество. Теперь мы поняли, что человечество восприимчиво к пандемии и экологическим проблемам», — отметил Макрон.

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Чтобы оправиться от экономического удара пандемии, миллиардам бедных людей мира может понадобиться более десяти лет, в то время как 1000 самых богатых людей мира окупят свои убытки от covid-19 всего за девять месяцев. К таким выводам пришли аналитики компании Oxfam , результаты исследования которой опубликованы на сайте Всемирного экономического форума.

Количество людей, живущих менее чем на $5,5 в день, млн

«Экономический проект по обеспечению огромного разрыва между богатыми и бедными, а также искоренение гендерного и расового неравенства должен стать выходом из этого кризиса», — резюмируют исследователи из Oxfam.

Они предлагают:

инвестировать в низкоуглеродистые секторы для создания миллионов новых рабочих мест;

платить рыночную зарплату за миллиарды часов, которые ежедневно проводят женщины, особенно расовых и этнических меньшинств, на низкооплачиваемой работе;

не бояться облагать налогом богатых и инвестировать в «зеленую» энергетику;

предотвращать ухудшение климата, который больше всего вредит бедным и исторически маргинализованным общинам;

защищать демократию от лоббизма и коррупции;

отнестись к пенсионерам как к источнику роста.

AARP приводит конкретные цифры: в 2018 году дискриминация работников старше 50 лет обошлась экономике США в $850 млрд.

«Привлечение работников пожилого возраста — это неиспользованный источник роста … Поскольку государственные пенсионные схемы, как правило, плохо приспособлены к этим изменениям, вмешаться должны заинтересованные стороны частного сектора. Компании, принимая на работу пожилых людей, могут способствовать формированию инклюзивной рабочей силы будущего из разных поколений», — говорится в докладе AARP, тоже опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.

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Источник: МинФин